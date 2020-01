Entwickler 343 Industries haben in einem Blogbeitrag auf Windows Central angekündigt, daß der erste Betatest für Halo: Combat Evolved Anniversary, in der Halo-Umgangssprache auch Flug genannt, auf dem PC im Februar starten wird. Spieler können sich für das Halo Insider-Programm anmelden, um an der Testphase teilzunehmen.

Microsoft möchte damit verschiedene Elemente von Halo: Combat Evolved testen, wie die Kampagne, Multiplayer und das Progressionssystem.

Ein Veröffentlichungstermin für die endgültige Version von Halo: Combat Evolved Anniversary für den PC wurde noch nicht bekannt gegeben. Die restlichen Titel im Paket – Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST und Halo 4 – werden später veröffentlicht, nachdem auch sie über das Halo Insider-Programm getestet wurden.

Der Grund für die ausführlichen Tests liegt an dem katastrophalen Start von Halo: The Master Chief Collection 2014 auf der Xbox One. Microsoft will diesen Fehler verständlicherweise nicht wiederholen.