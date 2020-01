Laut einer Ankündigung seitens Bandai Namco wird in diesem Jahr das Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions erscheinen. Der dazugehörige Trailer weckt die eine oder andere Kindheitserinnerung:

Wie zu sehen ist, sind altbekannte Charaktere aus dem Anime auch im kommenden Spiel vertreten. So sehen wir neben Tsubasa Ozora auch Kojiro Hyuga und Genzo Wakabayashi.

Geplant ist der Titel für den PC, die PS4 und Nintendo Switch. Die Umsetzung für die Xbox One ist nach aktuellem Stand nicht geplant. Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es bisher auch noch nicht. Sobald es neue News gibt, lassen wir es Euch wissen!