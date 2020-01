Entwickler DeNA hat für Mario Kart Tour einen zweiten Multiplayer Betatest angekündigt. Im Gegensatz zum ersten Test ist dieser diesmal nicht an den Gold Pass gekoppelt. Er steht daher allen Interessierten offen.

Im Gegensatz zum vorherigen Test können die Spieler in der nächsten Multiplayer-Beta auch mit Standortdaten gegen Gegner „in Ihrer unmittelbaren Nähe“ antreten. Weitere Details werden demnächst veröffentlicht, so der Entwickler des Spiels in einer ingame-Mitteilung.

Mario Kart Tour wurde im September 2019 gestartet und hat Berichten zufolge schon im ersten Monat 123 Millionen Downloads überschritten. Damit ist es der mit Abstand erfolgreichste Start von Nintendo für mobile Spiele. Das Spiel ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar.