Die komplette Serie von Telltale’s The Walking Dead wird ab dieser Woche sowohl für Nintendo Switch als auch für PC via Steam erhältlich sein.

The Walking Dead: Staffel 1, Staffel 2 und The Walking Dead: A New Frontier sind bereits seit gestern auf im Nintendo e-Shop verfügbar, ebenso wie die letzte Staffel. Später diese Woche folgt die Veröffentlichung auf Steam.

Fans des Walking Dead-Franchise können sich auch auf die Veröffentlichung des nächsten Spiels von Skybound Games freuen – The Walking Dead: Saints & Sinners. Die Veröffentlichung wird das erste Mal sein, dass Robert Kirkmans Comic in VR erscheint. Saints & Sinners wird in den Ruinen von New Orleans spielen und die Spieler in der Postapokalypse ums Überleben kämpfen lassen.