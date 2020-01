NIS America hat Psikyo Shooting Stars Alpha für die Nintendo Switch veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Arcadeshooter-Sammlung mit insgesamt 12 Spielen, exklusiv für die Switch.

Strikers 1945 – Die mysteriöse C.A.N.Y. Organisation versucht, die Welt mit mächtigen Superwaffen zu erobern, und nur das Strikers-Team kann sie ausschalten, um den Frieden wiederherstellen!



STRIKERS 1945 II – Das Strikers-Team wird erneut gerufen, als eine neue Bedrohung in Form der F.G.R. Fraktion und ihrer mächtigen Mech-Technologie die Bühne betritt!



STRIKERS 1945 III – Ein Schwarm außerirdischer Mikrobots, bekannt als „Nanites“, hat die Militärbasen der Erde infiltriert und die heldenhaften Strikers müssen mächtige neue Fahrzeuge und Waffen einsetzen, um die Invasoren abzuwehren!



SOL DIVIDE – Der böse Kaiser Ifter will ein Dämon werden und die Welt erobern. Bis zu drei mächtige Helden erheben sich, um seine schändliche Kampagne zu stoppen!



Dragon Blaze – Vier Drachenritter mit jeweils eigenen Zielen sind auf der Suche nach dem Dämonenkönig. Werden sie ihre Aufgabe erfüllen … oder scheitern?



ZERO GUNNER 2 – Um die Welt von dem bösen Konglomerat Igem und ihrer zerstörerischen ONI-Maschine zu befreien, werden die lodernden Geschütze der Zero Gunner-Staffel herbeigerufen, um sie auszuschalten!



Key-Features:

Pixel Perfect: Erlebe klassische Shooter, die wunderschön in High Definition gerendert wurden.



Spiele wie es dir gefällt: Wähle zwischen horizontalem Modus und vertikalem „TATE“ -Modus oder gib einem Freund einen Joy-Con ™ für ein bisschen Couch-Coop-Spaß!



Unendliche Geschichten: Zwölf Shooter, zwölf Geschichten und eine unendliche Menge Munition in einem Spiel.