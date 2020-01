Fortnite und Warner Bros. haben sich über Twitter ein paar interessante Nachrichten geschickt, die möglicherweise das nächste große Crossover-Event anteasern.

Nach einem Tweet des offiziellen Warner Bros.-Account, einem Video mit der Besetzung des Films „Birds of Prey„, gab Fortnite folgende merkwürdige Antwort: „Bis bald, Harley!“ Warner Bros. antwortete später mit einem Kuss-Emoji „Kann nicht warten“.

Can't Wait💋 — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) January 24, 2020

Könnte also ein neues Crossover-Event zum Thema Birds of Prey in Arbeit sein? Der kommende Film mit Schauspieler Margot Robbie als Harley Quinn soll am 7. Februar in die Kinos kommen, eigentlich ein perfektes Timing.

Außerdem scheint es im Einklang mit Fortnites früheren Crossover-Events zu stehen, die sich mit Themen wie Batman, Borderlands 3, Stranger Things und Star Wars befasst haben. Wir sind gespannt.