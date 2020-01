Atari hat angekündigt, eine Reihe von Themenhotels mit dem Schwerpunkt Atari-Videospiele zu eröffnen. Das erste Atari Hotel soll Ende des Jahres in Phoenix, Arizona, eröffnet werden.

Atari folgt damit einem aufregenden neuen Konzept: Ein einzigartiges Beherbergungserlebnis, das die Kultmarke mit einem einzigartigen Reiseziel zum Thema Videospiele verbindet. Die Atari Hotels wollen die Aufenthalte durch umfassende Erlebnisse für jedes Alter und jede Spielefähigkeit, einschließlich der neuesten Entwicklungen in VR und AR (Virtual and Augmented Reality) zu einem besonderen Besuch werden lassen. Ausgewählte Hotels sollen auch hochmoderne Veranstaltungsorte und Studios für Sportveranstaltungen bekommen.

Die Entwicklung und das Design des Hotels werden von Shelly Murphys GSD Group und Napoleon Smith III, dem Produzenten des Film-Franchise-Neustarts von Teenage Mutant Ninja Turtles, geleitet. True North Studio, ein führender Immobilienentwickler aus Phoenix, AZ, der derzeit mit der GSD Group und der Woz Innovation Foundation von Steve Wozniak zusammenarbeitet, wird das erste Hotel der Marke Atari entwickeln.

„Atari Hotels werden die ersten ihrer Art in den USA sein und Spielern aller Altersgruppen ein Höchstmaß an umfassender Unterhaltung und in allen Aspekten des Spielens bieten. Wir freuen uns sehr, mit solch großartigen Partnern an diesem Projekt zu arbeiten und einen großen Gewinn für Arizona zu erzielen“

Shelly Murphy