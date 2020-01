Publisher 505 Games und Entwickler Typhoon Studios haben das Sci-Fi-Erkundungs- und Abenteuerspiel Journey to the Savage Planet veröffentlicht.

Journey to the Savage Planet ist ein originelles First-Person-Adventure, bei dem es darum geht, als Mitarbeiter von Kindred Aerospace, das stolz darauf ist, das “viertbeste interstellare Explorationsunternehmen” zu sein, den unbekannten Planeten AR-Y 26 zu erkunden. Mit großen Hoffnungen, aber nur wenig Ausrüstung und keinem echten Plan ist es die Aufgabe des Spielers, die fremde Flora und Fauna zu erforschen und zu katalogisieren, um festzustellen, ob dieser Planet für die menschliche Besiedlung geeignet ist.

„Journey to the Savage Planet ist ein leidenschaftliches AAA-Projekt, in das unser kleines Team viel Liebe gesteckt hat. Es geht um Erkundung, um Kapitalismus und um Witze übers Hinfallen, aber es ist auch eine Hommage an die Spiele, die wir als Kinder geliebt haben. In diesen Spielen wurden das Herumlaufen und Experimentieren höher belohnt, als einfach auf schnellstem Weg von A nach B zu gelangen. Wir hoffen, dass es die Spieler zum Lachen bringt und dass ihnen die Reise genauso viel Spaß machen wird, wie wir bei der Erschaffung hatten.“ Alex Hutchinson, Creative Director von Typhoon Studios

Journey to the Savage Planet

„Typhoon Studios und Journey to the Savage Planet passen perfekt in das Portfolio an kreativen, innovativen Entwicklern und Spielen, das 505 ausmacht. Nach den Erfolgen des letzten Jahres mit Control von Remedy und Koji Igarashis Bloodstained, und angesichts der Partnerschaft mit Kojima Productions, durch die wir dieses Jahr Death Stranding für den PC herausbringen werden, stellt die weltweite Veröffentlichung von Savage Planet für uns einen starken Start in das Jahr 2020 dar, über den wir uns riesig freuen. Als wir dieses Spiel zum ersten Mal zu sehen bekamen, haben wir uns sofort darin verliebt. Wir sind überzeugt, dass die Spieler genauso aufgeregt sein werden, wenn ihr interstellares Abenteuer beginnt.“ Neil Ralley, Präsident von 505 Games

Journey to the Savage Planet ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und für PC via Epic Game Store erhältlich.