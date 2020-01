Battlefield V - Kapitel 6: In den Dschungel

DICE hat in einem Blogbeitrag und in mit einem Trailer neue Details zu Kapitel 6: In den Dschungel enthüllt. Das nächste Kapitel der Tides of War-Kampagne von Battlefield V erscheint am 6. Februar.

Im 6. Kapitel erleben die Spieler die Kämpfe zwischen den amerikanischen Streitkräften und der Kaiserlichen Japanischen Armee in den Urwäldern der Salomonen, die von düsteren Mangroven, verborgenen Bunkern, Flüssen und Sümpfen geprägt sind. Die Salomonen-Karte wurde für eine Kombination aus Infanteriegefechten im Dschungel und den Einsatz von Land- und Wasserfahrzeugen konzipiert.

Über Kapitel-Belohnungen können drei neue Waffen und zwei Gadgets wie das Typ 11 LMG, die Schrotflinte Model 37, der M2 Karabiner, die M1A1 Bazooka und die verheerende Stoßmine freigeschaltet werden. Außerdem werden in Kapitel 6 mit der Angriffsspezialistin Misaki Yamashiro, dem Piloten Steve Fisher und dem Zero-Piloten Akira Sakamoto drei neue Elitesoldaten eingeführt, wobei Misaki auf einzigartige Art und Weise freigeschaltet wird.

Die beste Ausrüstung bekommen Spieler, wenn sie im Kapitelrang aufsteigen: Das ist möglich, indem Battlefield V gespielt wird, solange das Kapitel aktiv ist. Im Rahmen der wöchentlichen Herausforderungen gibt es noch mehr Belohnungen wie Kapitel-EP, Anpassungsobjekte und Kapitelrang-Stufen.

Battlefield V ist für PC, PS4 und XBox One erhältlich.