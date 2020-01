Electroni Arts hat das Update 1.6 für Need for Speed Heat veröffentlicht. Der Patch enthält unter anderem die lange erwartete Erweiterung der Lenkradunterstützung, Komfortfeatures und Fehlerkorrekturen. Als besonderes, kleines Feature gilt die Benachrichtigung, ob ein Server bald heruntergefahren wird.

Mit dem neuen Patch werden endlich auch Logitech- und Thrustmaster-Lenkräder unterstützt. Die fehlende Unterstützung dieser Modelle war schon bei den Vorgängern von Need for Speed Heat ein großer Kritikpunkt, auf den die Entwickler jetzt endlich eingegangen sind.

Die Lenkradunterstützung ist jedoch nicht alles, was der neueste Need for Speed Heat-Patch hinzufügt: Er führt auch ein neues Chat-Rad ein, mit dem Spieler mühelos mit anderen Rennfahrern im Spiel kommunizieren können. Ausserdem können Spieler jetzt auch die „Keys für die Karte“ im Ingame Shop kaufen, mit denen alle Geheimnisse von Palm City, einschließlich der Sammelobjekte, Aktivitäten und Tankstellen, freigeschaltet werden können.

Die vollständige Liste der Patchnotes zu Need for Speed ​​Heat Update 1.6. findet ihr hier. Das Spiel ist für PC, PS4 und XBox One verfügbar.