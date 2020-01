Kurz vor dem 10-jährigen Jubiläum haben Publisher Perfect World Entertainment und Cryptic Studios Star Trek Online: Legacy für den PC veröffentlicht. Der Release für auf PlayStation 4 und Xbox One folgt am 3. März.

Um die zehn Jahre des Erkundens des Star Trek-Universums gebührend zu feiern, veröffentlicht das Entwicklerteam von Cryptic Studios unter der Lizenz von ViacomCBS Consumer Products neue Inhalte – eine Hommage an mehrere Star-Trek-Serien aus der Geschichte dieser über 50 Jahre erfolgreichen Franchise. Dies beginnt mit zwei neuen, besonderen Episoden, die Gastauftritte von Seven of Nine (gesprochen von Jeri Ryan) aus Star Trek: Voyager und der neuen Serie Star Trek: Picard von CBS All Access und von Michael Burnham (gesprochen von Sonequa Martin-Green) aus Star Trek: Discovery beinhalten. Mit Star Trek Online: Legacy kommt außerdem ein neues Einsatzkommando und besondere Ereignisse zum Jubiläum, bei denen die Spieler sich den neuen Schlachtkreuzer der Khitomer-Allianz verdienen können.