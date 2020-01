Ubisoft hat den Trailer zu Tom Clancy’s The Division 2 Episode 3 enthüllt. Die Episode trägt den Untertitel Coney Island: Die Jagd. Darin geht es um die Suche nach einem Heilmittel gegen das tödliche Virus. Auf Coney Island müssen die Spieler deshalb einen Wissenschaftler aus den Fängen der Black Tusk befreien.

Episode 3 ist Teil der kostenlosen Year 1 Post Launch-Inhalte für Xbox One, PlayStation 4, PC und Stadia.

„Unter der Leitung von Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit sieben weiteren Studios auf der ganzen Welt* ist Tom Clancy’s The Division 2 die nächste Entwicklung im Open-World-Action-RPG-Genre, zu deren Etablierung das erste Spiel beigetragen hat. Sieben Monate nachdem ein tödlicher Virus in New York City freigesetzt wurde, versetzt Tom Clancy’s The Division 2 die Spieler in ein kollabierendes Washington D.C. Die Welt steht am Abgrund und die Menschen erleben die größte Krise, die jemals in der Geschichte der Menschheit stattgefunden hat. Da feindliche Fraktionen um die Kontrolle der Stadt kämpfen, sind die Spieler als Agenten der Division die letzte Hoffnung gegen den vollständigen Zusammenbruch der Gesellschaft. Wenn Washington D.C. fällt, fällt die gesamte Nation. Aufbauend auf mehr als zwei Jahren des Hinhörens und Lernens aus der The Division-Community wird Tom Clancy’s The Division 2 eine umfangreiche Kampagne bieten, die organisch in ein robustes Endspiel einfließen soll, um so eine kohärente und sinnvolle Erfahrung für alle Arten von Spielern zu schaffen, die den Spielern helfen soll, ihre Freiheit zu betonen, strategische Entscheidungen zu treffen und ihren eigenen Ansatz zu perfektionieren.„

Spielbeschreibung Ubisoft