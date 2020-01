Ubisoft veröffentlichte gestern den ersten Teil der neuen, mehrteiligen Videoreihe „Meet the Team“ für Die Siedler. In dieser gewährt Ubisoft Düsseldorf einen ganz besonderen Blick hinter die Kulissen: im Fokus stehen verschiedene Mitglieder aus dem internationalen Team des neuen Die Siedler-Spiels, die derzeit unter Hochdruck an der Realisierung des Spiels arbeiten. Neben der Arbeit im Studio geben sie ganz persönliche Einblicke in die Welt eines Entwicklers.

Den Anfang der Serie macht der aus Brasilien stammende Art Director Edgar Bittencourt.

Die traditionsreiche Aufbaustrategie-Marke, begeistert seit mehr als 25 Jahren Spielerherzen mit seinen fleißigen Figuren, die per Mausklick Stein für Stein in hoher Detailtiefe florierende Siedlungen und Wirtschaftskreisläufe kreieren. 2020 wird der neue Titel erscheinen und wird die beliebtesten Elemente der bisherigen Die Siedler-Spiele im neuen Gewand in die Mderne holen, inklusive neuer Features sowie Gameplay-Mechanismen.

Die Siedler kann auf Windows PC über Ubisoft Store und Epic Game Store vorbestellt werden.