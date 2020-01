Entwickler Midgard Studio und Publisher Dear Villagers haben ein neues kostenloses Kapitel für das JRPG Edge of Eternity veröffentlicht, das sich derzeit im Steam Early Access befindet. Das neue Update namens “Chapter 0: The Seeds of Destruction” fügt rund zwei Stunden an neuen Inhalten zum Beginn des Spiels hinzu – inklusive neuen Zwischensequenzen, neuer Musik, einem neuen Tutorial und erstmals auch Schwierigkeitsgraden.

In Chapter 0: The Seed of Destruction erkunden Spieler die komplizierte Vergangenheit von Protagonist Daryon und finden mehr über die bedrohliche Corrision und andere Schrecken der Welt von Heryon heraus. Das Kapitel ist eine ideale Einführung für neue Spieler von Edge of Eternity und bietet Veteranen neue Einblicke in die Geschichten der Spielwelt.

Mit weiteren kostenlosen Updates wird das JRPG laufend erweitert. Derzeit bietet der Titel bereits über 25 Stunden Spielzeit und Spieler können Verbesserungen zu bereits veröffentlichten Inhalten, sowie neue Story-Kapitel im Early Access erwarten, bis der Titel in der Vollversion für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht wird.

Über Edge of Eternity: