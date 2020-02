Auch dieses Jahr hat Riot Games wieder Valentins-Skins für bestimmte Charaktere in League of Legends vorgestellt. Diesmal gehen die sogenannten „Heartseeker“-Skins an Jinx und Yuumi.

Wie auch schon bei früheren Heartseeker-Skins sind die Farben auch dieses mal in rot, pink und lila gehalten. Wie viele Riot-Points zum Freischalten benötigt werden, steht aktuell noch nicht fest. Im letzten Jahr kosteten Heartpiercer Fiora und Heartbreaker Vi sowie das Duo Xayah und Rakan, die Sweetheart-Skins erhielten, jeweils 1350 Points. Gut möglich, dass sich Riot wieder an dieser Preisstruktur orientiert.