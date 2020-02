…und zwar aller Zeiten.

Warcraft 3: Reforged hat einen traurigen Rekord aufgestellt. Mit einer User-Score von nur noch 0,5, basierend auf mehr als 10.000 Bewertungen, hält es nun das am schlechtesten bewertete Spiel aller Zeiten auf Metacritic.

Reforged wurde Anfang dieser Woche veröffentlicht und stieß auf massive Kritik, weil es in einer Vorabversion des Spiels von 2018 ohne viele visuelle Verbesserungen veröffentlicht worden war. Es wurde als „eine komplette Neuauflage“ des klassischen RTS angekündigt.

Das finale Spiel enthält jedoch keine der überarbeiteten Zwischensequenzen, die während seiner Ankündigung gezeigt wurden. Auch einige visuelle Verbesserungen wie Shader- und Beleuchtungselemente scheinen zu fehlen. Aktuell wird auf der offiziellen Warcraft 3: Reforged-Website immer noch ein Video einer dieser erstellten Zwischensequenz angezeigt, die allerdings nicht im Spiel enthalten ist.

Warcraft 3 reforged metacritic

Der Neuveröffentlichung fehlen auch viele soziale Merkmale aus dem Jahr 2002, einschließlich der Unterstützung für Clans und Ladders. Und da das ursprüngliche Warcraft 3 aktualisiert wurde, um den Client von Reforged zu teilen, kann auf diese Funktionen auch im ursprünglichen Spiel nicht mehr zugegriffen werden.

Damit nicht genug, hat sich herausgestellt, dass die Nutzungsvereinbarung von Reforged im Wesentlichen das Eigentum an allen von Fans erstellten benutzerdefinierten Spielen beansprucht.

Das alles hat zu einem beispiellosen Shitstorm geführt, bei dem jede Objektivität verloren gegangen zu sein scheint. Die meisten Rezensionen sind durchschnittlich oder positiv, was dem Spiel einen Score von 64/100 beschert. Der User-Score liegt allerdings nur noch bei 0,5/10 bei rund 10 000 Spielern. Ein verheerendes Urteil der Fans.

Was bleibt ist die Frage, ob dieser Score tatsächlich gerechtfertigt ist, oder ob es nur das Produkt wütender und enttäuschter Fans ist, welches die Meinungen anderer Spieler mit in den Abgrund gerissen hat. Was bleibt ist der katastrophale Makel, der Warcraft 3: Reforged und Blizzard noch lange anhaften wird.