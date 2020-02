Publisher Degica Games hat den Release-Termin für Hero Must Die. Again amgekündigt. Das Spiel wird am 26. Februar für PlayStation 4 und PC via Steam und am 27. Februar für die Nintendo Switch veröffentlicht. Hero Must Die. Again ist ein Anti-Rollenspiel über Altern und Tod, das bisher nur in Japan auf der PS Vita verfügbar war.

„Du bist der Held, deine letzte Erinnerung war, als du mit dem Dämon Guile gekämpft und ihn besiegt hast, um so die Welt zu retten. Du scheinst dabei gestorben zu sein und kannst dich jetzt nicht mehr an sie erinnern, für die du allein gegen den Dämon gekämpft hast. Aufgrund deiner großen Tat haben die Götter dir noch fünf Tage Zeit gegeben, deine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Aber die Zeit wird schnell ihren Tribut fordern und du wirst schwächer, wenn die Tage vergehen.„