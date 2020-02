Sony Interactive Entertainment hat bereits im letzten Jahr das Remake zum Klassiker MediEvil veröffentlicht. Auch wenn die Neuauflage ein paar Schwächen vorzuweisen hatte, wurde die Rückkehr von Sir Daniel Fortesque überwiegend positiv aufgenommen.

Wenn man einem Kommentar des Komponisten der Reihe, Andrew Barnabas, Glauben schenken darf, so scheint ein Remake des zweiten Teils durchaus möglich zu sein.

Actually….. — Andrew Barnabas (@AndrewBarnabas) February 2, 2020

Dieses einfache „Tatsächlich…..“ hat die Spekulationen um den zweiten Teil natürlich noch weiter angeheizt. In MediEvil 2 erwacht Sir Daniel Fortesque Ende des 19. Jahrhunderts in London. Sein Leichnahm ist mittlerweiler im hiesigen Gallowmere-Museum ausgestellt. Einem gewissen Lord Palethorne fällt Zaroks Zauberbuch in die Hände, woraufhin der Okkultist die Kräfte des Buchs freisetzt. Fortan ziehen Dämonen und Tote durch London. Sir Daniel Fortesque, unser klappriger Held, wird ein weiteres mal in den Kampf ziehen, um die Mächte des Bösen aufzuhalten.

Natürlich ist Barnabas‘ Kommentar vorerst auch nicht überzubewerten. Nach wie vor handelt es sich nur im Spekulationen. Sobald Sony sich offiziell zu dem Thema äußert, werden wir Euch informieren!