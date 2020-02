Die legendäre Lebenssimulation Die Sims feiert ihren 20. Geburtstag. Zwei Jahrzehnte voller Kreativität und Vielfalt sowie eine stetig wachsende Community, die Schicksal spielt. Oder Gott. Oder gerne dabei zusieht, wie ihre Sims leiden.

Seit Die Sims im Jahr 2000 veröffentlicht wurde, haben Spieler auf der ganzen Welt perfekte Häuser gebaut, einzigartige Sims erstellt und ihre eigenen Geschichten erzählt. Das Team von Maxis hat anlässlich des Jubiläums eine neue Infografik mit interessanten Fakten zusammengestellt, die widerspiegeln, was die Spieler in den vergangenen 20 Jahren erschaffen und erlebt haben. So wurden beispielweise über 1,6 Milliarden Sims kreiert, mehr als 575 Millionen Haushalte erstellt und über 1,3 Milliarden Techtelmechtel vollzogen.

Im Rahmen des Jubiläums können Simmer auf allen Plattformen mitfeiern, indem sie ein Bad im Geburtstags-Whirlpool genießen, der mit dem heutigen Update veröffentlicht wird. Spieler können sich zurücklehnen, entspannen und in Erinnerungen schwelgen.

PlayStation Plus-Abonnenten erhalten zudem kostenlosen Zugriff auf Die Sims 4 im gesamten Monat Februar.