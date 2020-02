Milestone hat angekündigt, dass Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3, die neueste Version des beliebtesten und realistischsten Supercross-Videospiels, ab sofort auf PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia und Nintendo Switch erhältlich ist.

Nach dem großen Erfolg des Vorgängers, kommt Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3 mit einer Vielzahl neuer Features zurück:

Offizielle 2019 Monster Energy Supercross-Saison mit 100 Fahrern aus der 450SX- und 250SX-Klasse, 15 offiziellen Stadien und Strecken. Zum allerersten Mal in der Serie haben Spieler die Chance, ein Teamkollege ihres Lieblings-Supercross-Fahrers zu werden und zwischen einem Sponsorenteam oder einem offiziellen Supercross-Team der Meisterschaft 2019 zu wählen.

mit 100 Fahrern aus der 450SX- und 250SX-Klasse, 15 offiziellen Stadien und Strecken. Zum allerersten Mal in der Serie haben Spieler die Chance, ein Teamkollege ihres Lieblings-Supercross-Fahrers zu werden und zwischen einem Sponsorenteam oder einem der Meisterschaft 2019 zu wählen. Dank der neuen dezidierten Server werden die Spieler nun ein reibungsloseres Spielerlebnis mit einer sehr geringen Latenzzeit und verzögerungsfreien Rennen im Multiplayer -Modus genießen. Außerdem können die Spieler im Race Director-Modus aufregende Online-Turniere erstellen, bei denen sie von den Startpositionen der Spieler, den vergebenen Strafen über die Kameraperspektive alles entscheiden dürfen.

werden die Spieler nun ein reibungsloseres Spielerlebnis mit einer sehr geringen Latenzzeit und verzögerungsfreien Rennen im -Modus genießen. Außerdem können die Spieler im aufregende Online-Turniere erstellen, bei denen sie von den Startpositionen der Spieler, den vergebenen Strafen über die Kameraperspektive alles entscheiden dürfen. Ein größeres und vielfältigeres Gelände , auf dem man alleine oder im Koop-Modus mit drei anderen Freunden Rennen fahren kann, wartet auf die Spieler. Das neue Gelände ist die Nachbildung der legendären Factory Supercross-Übungsstrecken in Kalifornien mit 9 verschiedenen Strecken, auf denen die meisten der OEMs, die am Monster Energy AMA Supercross, einer FIM-Weltmeisterschaft, teilnehmen, um ihre Motorräder testen.

, auf dem man alleine oder Rennen fahren kann, wartet auf die Spieler. Das neue Gelände ist die Nachbildung der legendären in Kalifornien mit 9 verschiedenen Strecken, auf denen die meisten der OEMs, die am Monster Energy AMA Supercross, einer FIM-Weltmeisterschaft, teilnehmen, um ihre Motorräder testen. Ein verbesserter Streckeneditor zeigt neue Module und neue Stadionelemente, mit denen die Strecken auf einzigartige Weise angepasst werden können. Dank brandneuer ästhetischer Anpassungselemente, wie Touch Block, Finish Gates oder Leader Pillars, können die Spieler das Erlebnis ihrer individuellen Strecken realitätsnah verbessern.

zeigt neue Module und neue Stadionelemente, mit denen die Strecken auf einzigartige Weise angepasst werden können. Dank brandneuer ästhetischer Anpassungselemente, wie Touch Block, Finish Gates oder Leader Pillars, können die Spieler das Erlebnis ihrer individuellen Strecken realitätsnah verbessern. Zuletzt werden in Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3 zum ersten Mal seit der Einführung des Spiels weibliche Fahrerinnen mit ihren eigenen Animationen und ihrer eigenen Spielmechanik verfügbar sein. Genau wie es in den Stadien im ganzen Land in der Frauenklasse bei Supercross Futures zu sehen ist, können die Spieler unter verschiedenen Varianten eine weibliche, individuell gestaltete Fahrerin als nächsten Supercross-Champion auswählen.

Milestone konzentrierte sich nicht nur auf neue Funktionen, die Entwickler arbeiteten auch an der Verbesserung verschiedener technischer Aspekte, die sich sowohl auf die Grafik als auch auf das gesamte Spielerlebnis auswirken. Fahrer- und Nebenfigurenmodelle wurden mit Hilfe von Fotoscans von Grund auf neu gestaltet und verfügen über einen neuen Satz von Animationen. Die Strecken sind dank detaillierterer und realistischerer Partikel von Feuerwerkskörpern, Flammen, trockenem und nassem Boden, lebendiger. Beim Gameplay wurde die Spielmechanik komplett überarbeitet, um sie an die Animationen der neuen Fahrer anzupassen und es wurde ein neues In-Air-Bike-Steuerungssystem implementiert, um das Handling bei Sprüngen zu verbessern.