Indie-Entwickler Blue Isle Studios hat bekannt gegeben, daß Broomstick League am 5. März bei Steam Early Access verfügbar wird. In Broomstick League treten Spieler gegeneinander in einem Rennen mit fliegenden Besen an.

„In der Broomstick League teilen sich die Spieler in Teams auf und rasen über riesige Arenen auf ihren treuen Besenstielen, um eine magische Kugel zu ergreifen, andere Spieler zu überlisten und ein Tor zu erzielen. Ausgestattet mit ihren Zauberstäben müssen die Spieler ihre Flugfähigkeiten verbessern und mithilfe von Magie Feinden ausweichen und ihr Ziel verteidigen. Spieler treten online gegen Freunde an und nutzen eine Kombination aus schnellen Reflexen, Teamkollegenassistenten und magischen Zaubersprüchen, um der Champion zu werden, indem sie gegen ihre Gegner punkten. Broomstick League bietet endlose Kombinationen von Spielen, bei denen nie zwei Spiele gleich sind.



In der Broomstick League dreht sich alles ums Gewinnen, mit der zusätzlichen Aufregung des Wettkampfs aus der Luft über Besenstiele und gezieltes Zaubern.„