Hope, die erste Season in Year 4 von For Honor, ab planmäßig auf PlayStation 4, Xbox One und PC gestartet. Year 4 – Season 1 Hope bringt neue Waffen und Rüstungen, neue Ingame-Events und Inhalte, die die Wendungen in der Welt von For Honor thematisieren. Die neue Season führt mit dem Battle Pass außerdem ein neues Belohnungssystem ein.

Season 1 startet nachdem sich die Katastrophe, die die Welt von For Honor heimsuchte, dem Ende nähert. Mit Hope startet Year 4 Season 1 inmitten des Chaos, und nach Jahren des unerbittlichen Krieges werden die Helden von For Honor einen neuen Grund zum Kämpfen brauchen.