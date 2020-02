Publisher The Arcade Crew und Entwickler TurtleBlaze haben heute KUNAI veröffentlicht, ein Spiel rund um ein charismatisches kämpferisches Tablet, das die Menschheit vor der Überschreibung und Auslöschung durch ein mechanisches Zeitalter rettet. Das Spiel ist bei Steam und für Nintendo Switch erhältlich.

Mit einem Killer-Schwert, zwei kurzen Klingen mit Greifhaken und dem gefühlvollsten Betriebssystem, das je entwickelt wurde, macht KUNAI die Erkundung des Planeten in wenigen Minuten zum Kinderspiel. Ein neuer Trailer demonstriert, wie befriedigend sich das Verschrotten von Gegnergruppen, ohne dabei jemals den Boden zu berühren, anfühlt. Ebenso wie das Emporschwingen in gänzlich neue Geheimbereiche.



KUNAIs Reise führt die Spieler in den Kampf gegen hörige KI-Horden, die von Lemonkus befehligt werden. Das bestreben des einst wohlmeinenden Erfinders Lemonkus, die Welt zu verbessern, hat sich nämlich zu einem unnachgiebigen Marsch in Richtung Effizienz, ohne Rücksicht auf Konsequenzen entwickelt. Die Spieler sind die letzte Chance, den bevorstehenden Untergang der Menschheit rückgängig zu machen, bevor Lemonkus‘ ultimative Vision Wirklichkeit wird.