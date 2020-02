PQube hat bekannt gegeben, dass am 09. April 2020 die Retro-Konsole Evercade in Deutschland erscheinen wird.

Der Handheld wird in zwei Ausführungen erscheinen. Ein Starter-Pack (Standard-Edition) mit einer Catridge für 69,99 Euro sowie ein Premium-Pack mit drei Cartridges für 89,99 Euro stehen zur Kaufwahl.

Die Displaygröße beträgt 4,3 Zoll, also etwa 11 cm. Der Aku soll bis zu fünf Stunden Spielspaß bringen. Via Mini-HDMI Port kann die Konsole an einen Monitor oder ein TV-Gerät angeschlossen werden.

Insgesamt über 120 Spiele werden in verschiedenen Collections angeboten. Folgende Collections sind bisher bekannt:

Die Evercade erscheint am 09. April 2020 und kann ab sofort via Amazon oder FunStock vorbestellt werden.