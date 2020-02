In einer Pressemitteilung kündigte heute die PUBG Corporation an, die geplanten PUBG Global Series in Berlin zu verschieben. Ursprünglich sollte das e-sport Event vom 31. März bis 12. April stattfinden. Ein neuer Termin wurde noch nicht genannt.

„Die PUBG Corporation beobachtet aktuell die Verbreitung des Coronavirus, das vor kurzem die Weltgesundheitsorganisation zum weltweiten Notfall einstufte.



Mit der Gesundheit und Sicherheit der Spieler, Mitarbeiter und Fans als oberste Priorität, trifft die PUBG Corporation die schwierige Entscheidung, die PUBG Global Series (PGS) im April in Berlin zu verschieben. Auch die Termine der regionalen Qualifikationsspiele können sich ändern. Der Plan, im Jahr 2020 vier globale Esport-Veranstaltungen auszurichten, bleibt unverändert. Zusätzlich prüft die PUBG Corporation derzeit die Möglichkeit einen Ersatztermin für die Veranstaltung zu finden.



Über weitere Änderungen informiert die PUBG Corporation, sobald man sich eine Übersicht aller Optionen für Fans, Spieler und Mitarbeiter verschafft hat. Die PUBG Corporation dankt für die Geduld und das Verständnis bei der Bewältigung dieser Situation.“