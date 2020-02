Nacon und KT Racing veröffentlichen heute ein neues Gameplay-Video zu der Motorrad-Rennsimulation TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, das die Ducati 900 von Mike Hailwood und die BMW S1000RR von Davey Todd im Einsatz zeigt.

„Die Motorrad-Physik wurde vollständig neu entwickelt, um ein sehr realistisches Verhalten der Maschinen zu garantieren – einschließlich besserer Kurvenbalance. TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 führt zudem eine verbesserte Fahrerperspektive ein, die ein noch besseres Eintauchen ins Spiel ermöglicht.



Der neue Titel der TT Isle of Man-Serie wird auch klassische Motorräder enthalten – die MV Agusta 500 Three, die Norton NRS 588, die Suzuki XR69, die Yamaha TZ 750 und die Ducati 900, eine legendäre Maschine, die von Mike Hailwood gefahren wurde.„

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 erscheint am 20. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, PC und etwas später auch für Nintendo Switch.