Deep Silver und 4A haben die zweite große Story-Erweiterung für Metro Exodus, Sam’s Story, für PlayStation 4, Xbox One, PC und Stadia veröffentlicht. Darüber hinaus kündigte das Team von Deep Silver die Veröffentlichung der PC-Fassung des Spiels auf Steam am 15. Februar 2020 an.

