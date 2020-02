Nacon und Big Ant Studios sind mächtig stolz auf den Erfolg von AO Tennis 2, dem zweiten Spiel der offiziellen Australian Open-Reihe. Um das zu zeigen, haben sie einen neuen Trailer veröffentlicht, der die vielen positiven Pressestimmen vereint.

„AO Tennis 2 ist das zweite Spiel der offiziellen Australia Open-Reihe. Seite an Seite mit dem Team von Tennis Australia entwickelt, bietet der Titel eine intensive Erfahrung des ersten der vier Grand Slam Events, das am 20. Januar 2020 begann. In AO Tennis 2 können die Spieler die Besucherränge verlassen und im neuen handlungsbasierten Karrieremodus das Rampenlicht des Courts betreten, wo sie das erste Mal auch ihren Ruf pflegen müssen. Alternativ haben sie auch die Möglichkeit, jedes Element des Spiels durch den umfangreichen Content-Editor von Big Ant zu individualisieren. Zusätzlich zur Option sich selbst oder ihre Freunde ins Spiel bringen, können Spieler auch in die Fußstapfen Dutzender Tennis-Weltstars wie Rafael Nadal, Ash Barty, Angélique Kerber und vieler mehr treten.„