Ubisoft hat die Erweiterung Warlords of New York für The Division 2 angekündigt. Dazu wurde auch ein passender Trailer veröffentlicht.

„Warlords of New York ist die neue narrative Erweiterung von The Division Franchise. Aaron Keener, ein ehemaliger Division Agent, der zum Abtrünnigen wurde, hat die Kontrolle über Lower Manhattan übernommen. Die Jagd ist eröffnet und Keener muss gestoppt werden.



Stellen Sie sich neuen Bedrohungen und einem alten Feind: Aaron Keener, ein ehemaliger Agent der Division, wurde im ersten Spiel der Division zum Schurken. Ausgestattet mit einem neuen Virus, der die Welt verkrüppelt hat, hat Keener mit Hilfe seiner Wache gefährlicher Agenten die Kontrolle über Lower Manhattan übernommen. Die einzige Möglichkeit, einen stadtweiten Bioangriff zu stoppen, besteht darin, Keener zu stoppen. Agent, die Jagd ist eröffnet!



Springe direkt in ein verwandeltes New York! Erkunden Sie die Open World of Lower Manhattan, die von einem verheerenden Hurrikan komplett verwüstet wurde und aus vier neuen spielbaren Bereichen besteht: Two Bridges, Civic Center, Battery Park und Financial District. Begeben Sie sich auf eine epische Fahndungsreise durch New York, um Ihren Erzfeind zu stoppen! „