An diesem Wochenende, vom 14. – 17. Februar, startet die Closed Beta zu Bleeding Edge, dem neuen 4v4-Brawler von Ninja Theory. Zusammen mit drei weiteren Spielern wählt man dabei aus einzigartigen Charakteren und tritt gegen andere Teams in an. Eine Teilnahme an der Closed Beta ist immer noch möglich.

Mitglieder des Xbox Game Passes haben automatisch Zugang zur Bleeding Edge Closed Beta, ebenso wie Spieler, die Bleeding Edge vorbestellen. Als Dankeschön für die Beta Tester winkt das Punk Pack, mit Ingame-Items und drei exklusiven Skins.

Weitere Informationen für alle an der Beta interessierten Spieler gibt es auf der offiziellen Seite. Bleeding Edge erscheint am 24. März 2020 auf PC und XBox.