Ubisoft hat einen weiteren VR-Escape Room namens Prince of Persia: The Dagger of The Time für das Frühjahr 2020 angekündigt. Die Spieler können dann an über 300 Orten auf der ganzen Welt ein neues, virtuelles Escape Room-Abenteuer erleben, das in der Welt von Prince of Persia: The Sands of Time angesiedelt ist. Nach den bisherigen VR-Escape Rooms Beyond Medusa`s Gate und Escape The Lost Pyramid, ist Prince of Persia das dritte Abenteuer, welches Ubisoft im Bereich der ortsgebundenen VR-Unterhaltung anbietet.

Prince of Persia: The Dagger of Time ist für zwei bis vier Spieler aller Altersgruppen geeignet. Das Team muß verschiedene Rätsel zu lösen und einen Weg aus der Festung der Zeit finden. Im Verlauf des Abenteuers werden die Spieler von Kaileena, der Kaiserin der Zeit, beschworen. Zusammen mit ihr müssen sie einen Magier von seinem teuflischen Plan abhalten, die Sanduhr der Zeit wiederherzustellen, um eine Armee aus Sandmonstern zu erschaffen.