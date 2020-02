NIS America hat das Release-Datum von Utawarerumono: Prelude to the Fallen bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 29. Mai 2020 für die PlayStation 4. Es ist das erste Mal, daß die Utawarerumono-Saga in Europa veröffentlicht wird.

In Prelude to the Fallen wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der ohne Erinnerungen aufwacht und von einem Stamm herzlicher Sieder aufgenommen wird. Nach und nach wird er einer von Ihnen und bekommt den Namen „Hakuoro.“ Als die Nachbardörfer das Dorf angreifen, stellt sich Hakuoro gegen die Angreifer und beginnt so ein großartiges Abenteuer.

Key-Features: