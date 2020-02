Wie Deep Silver und YS Net Inc. soeben bestätigt haben, erscheint der zweite DLC von Shenmue III mit dem Namen „Story Quest Pack“ am 18. Februar.

„Story Quest Pack“ zeigt, wie sich sich die Wege des unerschrockenen und furchtlosen Abenteurers Ryo Hazuki mit einem vertrauten Gesicht aus der Vergangenheit von Zhang Shugin kreuzen und dadurch in eine neue Eskapade verwickelt wird, in der nichts so ist, wie es scheint…

Shenmue III wurde im November letzten Jahres für PC und PS4 veröffentlicht.