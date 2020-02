Am 24. Februar startet das Playstation Spielerfest. Dabei handelt es sich um ein weltweites Event, bei dem Spieler durch das spielen von PS4-Titeln verschiedene Preise gewinnen können, wie zum Beispiel exklusive PS4-Designs und Avatare. Um an dem Event teilnehmen zu können, müssen die Spieler hier anmelden, was ab sofort möglich ist.

Sony möchte mit diesem kollektiven Wettstreit, gemeinsam mit der Comunity von mittlerweile mehr als 100 Millionen Spielerinnen und Spieler, den globalen Erfolg der Playstation 4 feiern und die Spieler vereinen. Durch Spielaktivitäten zwischen dem 24. Februar und dem 15. März tragen die Fans dazu bei, die Comunity-Ziele zu erreichen, die in drei Phasen aufgeteilt sind und jeweils eigene Belohnungen bietet:

Phase 1 – Beginn am 24.02. Ziele: 125.000 gespielte Spiele und 500.000 gewonnene Trophäen Belohnung: 1 exklusives PS4-Design sowie 1 exklusiver PSN-Avatar für alle Teilnehmer

– Beginn am 24.02. Phase 2 – Beginn, sobald die Ziele von Phase 1 erreicht wurden Ziele: 375.000 gespielte Spiele und 1,5 Millionen Trophäen Belohnung: 5 exklusive PSN-Avatarbilder für alle Teilnehmer

– Beginn, sobald die Ziele von Phase 1 erreicht wurden Phase 3 – Beginn, sobald die Ziele von Phase 2 erreicht wurden Ziele: 675.000 gespielte Spiele und 2,7 Millionen Trophäen Belohnung: 1 exklusives dynamisches PS4-Design für alle Teilnehmer

– Beginn, sobald die Ziele von Phase 2 erreicht wurden

Alles, was Fans dafür tun müssen, um dabei zu sein, ist sich auf der offiziellen Webseite mit ihrer PSN-ID zu registrieren und dann zu spielen. Dabei kommt es auf die Anzahl gespielter Spiele an, wobei jedes Spiel wenigstens eine Stunde lang aktiv gespielt werden muß, und die Anzahl der gesammelten Trophäen. Jeder Spieler kann dabei täglich bis zu sechs Trophäen sammeln, wobei Trophäen im Multiplayer-Modus doppelt zählen.

Die Comunity-Belohnungen der drei Phasen stehen nach dem PlayStation Spielerfest jedem Teilnehmer zur Verfügung. Als eine Art Hauptgewinn gibt es zusätzlich noch ein exklusives PlayStation-Kit zu gewinnen, welches eine echte PlayStation Platinum-Trophäe mit eingravierter PSN-ID, einen Gutschein über 90 Euro für den PlayStation Store sowie einen Gutscheincode für eine Auswahl der besten PS4-Spiele beinhaltet. Um zu gewinnen, müssen Fans am 17. März 2020 um exakt 12 Uhr eine Frage auf der Ladingpage beantworten. Die beiden Teilnehmer, welche die Frage als erste richtig beantworten, gewinnen.