Fatshark haben die zweite kostenlose Karte von Drachenfels für ihr Spiel Warhammer: Vermintide 2 veröffentlicht. Zusätzlich wird es auch wieder neue kosmetische Gegenstände im Shop geben.

Blut in der Dunkelheit

In der neuen kostenlosen Karte sind die Ubersreik Five auf dem Weg zum Schloss und treffen dabei auf unerwartete Herausforderungen. Die Karte “Blut in der Dunkelheit” ist kostenlos und wird automatisch heruntergeladen.

“Wir freuen uns, allen Spielern die zweite Drachenfels-Karte zur Verfügung zu stellen, und wir veröffentlichen sie weniger als einen Monat nach Veröffentlichung der ersten Karte, Old Haunts.” Martin Wahlund, CEO Fatshark

Warhammer: Vermintide 2 ist auf PC, PS4 und XBox One verfügbar.

