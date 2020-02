Entwickler Arrowiz und Publisher Giiku Games haben das Mystery-Adventure Hermitage: Strange Case Files angekündigt. Nach dem Erfolg des chinesischen Originals wird noch 2020 eine lokalisierte Version für PC und Konsolen veröffentlicht. Alle Fans des Paranormalen und der literarischen Welt Lovecrafts können sich über ein packendes Abenteuer mit spannender Story und mysteriösen Fällen freuen.

“In diesem Mystery-Adventure mit Horror-Elementen dreht sich alles um Hermitage, den düsteren Buchladen, der die ungewöhnlichsten Kunden anzieht – welche alle in mysteriöse Fälle verwickelt zu sein scheinen, die an das Paranormale grenzen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des wenig motivierten Buchladenbesitzers, einem ehemaligen Professor der Anthropologie, der aus unbekannten Gründen noch nie außerhalb seiner Buchhandlung gesichtet wurde. Mit Hilfe eines entflohenen Hacker-Genies, eines selbsternannten Detektivs und einer aufbrausenden Rechtsberaterin müssen sie einer Reihe schrecklicher Vorfälle auf den Grund gehen – stets die übernatürlichen Schrecken im Hinterkopf, die in Hermitage zwischen den Buchseiten Lovecrafts lauern.



Durch Interviews mit Charakteren wird Spuren nachgegangen, indem die Spieler eine Interview-Methode nutzen, die der Persönlichkeit ihres Gegenübers entspricht, während Hinweise durch Dialoge, Fernsehnachrichten, Webforen, SMS und E-Mails gesammelt werden. Sobald alle Verdächtigen und Orte analysiert, Hintergrundgeschichten überprüft und geheimen Charakterfähigkeiten freigeschaltet wurden, liegt es in den Händen der Spieler, Beweise für ihre Annahmen zu erbringen – bevor ihre Storyline eine düstere Wendung nimmt.”