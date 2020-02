NACON und Zordix Racing bescheren uns in einem neuen Video einen genaueren Blick auf das Overpass Gameplay. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den zwei Arten von Strecken im Spiel: Hindernisstrecken und Hillclimbs.

Bei den Hindernisstrecken kommt es darauf an zu wissen, wie man die verschiedenen natürlichen und künstlichen Hindernisse am besten überwindet. Den Spielern stehen dazu zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, die je nach Fahrzeug, Terrain, Schäden am Fahrzeug und dem persönlichen Fahrstil variieren.

Beim Hillclimb geht es darum, einen fahrbaren Weg zum Gipfel eines Hügels zu finden. Gewöhnlich ist die Strecke hierbei kürzer, doch die Herausforderung ist größer. Das Wissen um das Terrains ist für einen erfolgreichen Aufstieg unverzichtbar.

“In dieser Offroad-Simulation fordern sich die Spieler am Steuer von Buggies und Quads bekannter Marken selbst am meisten heraus. In einer Reihe lokaler und Online-Spielmodi müssen sie die Geländephysik meistern, Hindernisse überwinden und trotz der Schäden an ihrem Fahrzeug bei dieser anspruchsvollen Offroad-Herausforderung den Sieg davontragen.“

Overpass erscheint am 28. Februar für Playstation 4, XBox One und PC. Eine Switch-Version ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.

