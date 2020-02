BANDAI NAMCO Entertainment hat kurz vor dem offiziellen Start den Launch-Trailer zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 28. Februar für PlayStation 4, Xbox One und PC und ist ein Action-Fighting-Game mit 3-gegen-3-Kämpfen und Spezial-Attacken, die jeden Kampf zu einem Erlebnis machen.

Spieler werden ihre eigenen Helden erstellen können, für die Heldenvereinigung kämpfen und auf bereits bekannte Charaktere der Original-Story treffen. Als Teil der Heldenvereinigung treten Fans einer Vielzahl von Monstern und Bösewichten gegenüber, vor denen die unschuldigen Stadtbewohner geschützt werden müssen.

Von Beginn an werden in One Punch Man: A Hero Nobody Knows die Spieler auf Saitama, auch „Glatzen-Umhang“ genannt, aufmerksam gemacht, der mit nur einen Schlag seine Gegner ausschalten kann. Im neuen Gameplay-Trailer werden weitere Informationen zu ihm und Suiryu, Kampfsport-Wunder und erster spielbarer Charakter des Season Pass, bekannt gegeben.

