Die Veröffentlichung von TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 ist nur noch wenige Wochen entfernt. Um diese Zeit zu überbrücken, stand der junge britische Rennfahrer Davey Todd mit NACON und KT Racing in einem exklusiven Interview Frage und Antwort. Als Botschafter für TT Isle of Man, Experte für die Spielmechanik und bekannter Motorrad-Rennfahrer bietet er tiefgehende Einblicke in die neue Edition von TT Isle of Man.

Im Interview erläutert Davey Todd, dass der erste TT Isle of Man-Titel das perfekte Werkzeug dazu war, alle Feinheiten der Strecke kennenzulernen – und somit das nötige Selbstvertrauen aufzubauen, um an dem bekannten Rennen teilzunehmen. Er spricht auch über die bedeutenden Verbesserungen, die TT Isle of Man zu einer noch realistischeren Simulation machen: Kontrolle über das Gewicht des Motorrads, verbesserte Synchronisierung von Fahrer und Maschine, natürlichere Lenkung, verbesserte Aufhängung und so weiter. Mit einem Controller in der Hand geben all diese Elemente den Spielern das Gefühl, ein echtes Motorrad zu fahren. Zudem geht Todd auf die Qualität des Karrieremodus ein, der es Motorradrenn-Enthusiasten ermöglicht, ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen und ein Profifahrer zu werden.

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 ist ab 20. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, PC und später auch für Nintendo Switch im Handel erhältlich.

