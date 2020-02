Die französischen Entwickler La Poule Noire haben das exzentrische Adventire Bokbok in Boulzac für PC via Steam, XBox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Dieses grandios komische Spiel ist ein Point-and-Cluck-Abenteuer um Edgar, der mit seinem geliebten Huhn einem dunklen Geheimnis unter der farbenfrohen Stadt Boulzac nachgehen muss.

“Schließen Sie sich dem exzentrischen Ausgestoßenen Edgar an, der sich auf den Weg nach Boulzac macht, um mit seiner treuen Henne ein unheimliches Geheimnis im Herzen der Stadt zu lüften. Edgar ist ein farbenfrohes, surreales und absolut verrücktes narratives Abenteuer. Es handelt sich um ein Comic-Erzählspiel, das in einem seltsamen Universum spielt. Die Handlung spielt in einer kleinen Stadt, die mit ihrem Anteil an Klischees und faszinierenden Charakteren an die französische Landschaft erinnert.“