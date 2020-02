UKIYO Publishing und der Indie-Entwickler Nexile haben mitgeteilt, daß der mit Spannung erwartete Plattformer Jump King noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wird.

Jump King ist ein knallhartes „taktisches Sprungabenteuer“, in dem Spieler einen kolossalen Turm besteigen müssen, um die mystische „superscharfe Braut“ auf der Spitze zu retten. Dazu steht den Spielern allerdings nur eine einz8ige Waffe zur Verfügung: Ihre eigene Sprungkraft. Die Spieler müssen sich in diesem taktischen Sprungabenteuer in die gewünschte Position bringen, ihren Sprung aufladen, zielen und dann die Schwerkraft bei jedem nervenaufreibenden Sprung ihre Arbeit machen lassen. Dabei wird jeder einzelne Punkt des Fortschritts gespeichert, genauso wie jeder Rückschlag. Man muß mit verschiedenen Routen und Taktiken experimentieren, um ans Ziel zu kommen.

Lasst euch nicht vom visuellen Stil täuschen: Jump King ist ein außerordentlich schwieriges Spiel, das aber für jeden spaßige Abenteuer verspricht, der eine harte, aber faire Herausforderung sucht. Es ist sadistisch genug, um einen erfahrenen Spieler zu Tränen zu rühren, aber aufgrund seiner einfachen Steuerung und Mechanik so zugänglich, dass jeder seine Herausforderungen bewältigen kann – Ausdauer ist der Schlüssel! Werdet ihr der einzig wahre Sprungkönig?



„Jump King wurde geschaffen, um euch albern aussehen zu lassen. Hier wird das Springen, das in Spielen oft als selbstverständlich angesehen wird, zur einzigen Herausforderung des Spiels“, so Felix Wahlström von Nexile. „Es sieht ziemlich blöd aus – warum haben die Leute Probleme, mit einfacher Drei-Knopf-Steuerung zu springen? Aber wenn man es einmal ausprobiert hat, versteht man, warum und wird in den fesselnden Gameloop gesogen! Es ist eine moderne Idee in einem fesselnden und nostalgischen Paket, von dem wir glauben, dass es für Konsolenspieler genau das Richtige ist.“

Zurück zur Newsübersicht.