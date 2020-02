Gaijin Entertainment und Darkflow Software haben das Content-Update Black Sun für den Online-Shooter Cuisine Royale auf PC, PlayStation 4 und XBox One veröffentlicht. Spieler bekommen die neuen Rituale Sun Eclipse und Global Flood dazu, sowie mit der Biker-Königin einen neuen, fünften Champion. Im Update kommen ebenfalls neue Kostüme, Masken und Waffen dazu, und die Winterversion der Normandie-Karte wird durch eine Sommerversion ersetzt.

Neuer Champion: Valentine „Viper“ Chase ist eine Führungspersönlichkeit in der Biker-Gang „Black Sun“ und hat die Fähigkeit „Flickering Step“, praktisch ein sofort ausgeführter Sprung durch den Raum. Damit kann Viper leicht ihre Gegner flankieren und sie von hinten angreifen. Das Update enthält außerdem neue coole Waffen, wie die Erma EMP (eine deutsche Maschinenpistole aus den 30ern), die von Einsatzkräften überall auf der Welt genutzt wird) und das Mauser C96 Mod. 712 (eine legendäre Version der Mauser Pistole, die vollautomatisches Schießen ermöglicht).

Neue Rituale: Beide neuen Rituale haben für eine begrenzte Zeit Auswirkungen auf die gesamte Karte und sorgen dafür, dass sich alle Spieler schnell auf die neuen Kampfbedingungen einstellen müssen. Das „Global Flood“-Ritual funktioniert genau so, wie der Name es vermuten lässt: überflutet die Landschaft mit Wasser und holt so Spieler aus ihren Verstecken, die in Gebäuden oder Bunkern Zuflucht gesucht haben. Es ist möglich, das Ritual mehrfach zu nutzen, um dafür zu sorgen, dass das Wasser nicht wieder abfließt. Das „Sun Eclipse“-Ritual verdunkelt die Umgebung und gibt Spielern so die Möglichkeit, vor Gefahren zu fliehen oder sich an Gegner heranzuschleichen und sie lautlos zu töten.

Zurück zur Newsübersicht.