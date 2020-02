Was machen Studenten in ihrer wenigen Freizeit? Richtig, sie bauen die aus Harry Potter bekannte Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei detailgetreu in Minecraft nach! Dabei heraus kommt die Minecraft School of Witchcraft and Wizardry. Was wohl mit dieser Idee begann, endete in einer riesigen Harry Potter Welt. Im folgenden Video könnt ihr euch die bisherigen Kreationen ansehen:

Freut euch also auf eine großartige RPG-Welt, in der ihr Hogwarts erkundet, die Magie entdeckt, Rätsel löst und Feinde sowie Monster bekämpft. Wem es alleine zu langweilig ist, kann sich auch mit Freunden in Hogwarts einschreiben!

Sollte euer Interesse geweckt sein, könnt ihr die Alpha 0.4 zu Minecraft School of Witchcraft and Wizardry hier downloaden. Sofern ihr den Download ohne eine kleine Spende starten wollte, findet ihr den entsprechenden Link im unteren Bereich der Seite!