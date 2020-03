KOEI TECMO Europe und Entwickler Kou Shibusawa haben das neuste Kapitel ihrer renommierten Strategie-Serie Romance of The Three Kingdoms XIV auf PlayStation 4 und PC veröffentlicht.

In Romance of the Three Kingdoms XIV erleben die Spieler die entscheidende Drei-Königreiche-Periode des alten China und können so ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen, während sie sich auf den Weg machen, China zu erobern und die drei Königreiche zu vereinen. Die Geschichte der Ära der drei Königreiche wird in sieben herausfordernden Szenarien dargestellt, darunter der chaotische Krieg, der die Eröffnung der Zeit signalisierte (die Rebellion des Gelben Turban), der Kampf um die Vorherrschaft zwischen Yuan Shao und Cao Cao (die Schlacht von Guandu) und der Beginn von Zhuge Liangs Nordkampagne (Chu Shi Biao). Diese Ereignisse geben den Spielern die Möglichkeit, die reichen Geschichten aus dieser Zeit durch viele Cutscenes zu genießen, die durch die Erfüllung bestimmter Bedingungen im Kampf ausgelöst werden. Der neueste Eintrag in der Serie übernimmt auch das beliebte linealbasierte System aus den von den Fans bevorzugten Einträgen Romance of the Three Kingdoms IX und Romance of the Three Kingdoms XI, um das klassische Gameplay wieder in die Serie aufzunehmen. Dies bedeutet, dass alle Aktionen auf einer einzigen Karte stattfinden, wenn die Spieler versuchen, sich zu verbreiten ihre Strategien nach Belieben im weiten Land China.

Während der gesamten Spielzeit stehen den Spielern ein breites Arsenal an Strategien zur Verfügung, die sie nach Belieben einsetzen können, um Land zu erobern und ihr Reich aufzubauen. In Romance of the Three Kingdoms XIV stehen eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze zur Verfügung, darunter Diplomatie, Gebietsentwicklung und eine große Auswahl verschiedener Kampfmethoden. Jedes Durchspielen des Spiels fühlt sich dank eines verbesserten KI-Systems wie eine völlig neue Erfahrung an, ganz zu schweigen von der Auswahl von über 1.000 Offizieren, von denen jeder seine eigenen Merkmale und Eigenschaften hat.