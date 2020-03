Deep Silver und 4A Games haben Metro Redux, die ultimative Kollektion der Definitive-Editions von Metro 2033 und Metro: Last Light, für die Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel enthält zwei Kampagnen und alle Metro: Last Light DLCs. Spieler haben die Wahl zwischen zwei einzigartigen Spielstilen: Der Survival-Modus bietet eine langsame Horror-Survival-Erfahrung, während Spieler im Spartan-Modus auf die Kampffähigkeiten eines Rangers vertrauen können.

“Im Jahr 2013 wurde die Welt von einem apokalyptischen Ereignis vernichtet. Fast die gesamte Menschheit wurde ausgelöscht, die Erdoberfläche wurde in eine verstrahlte Giftwüste verwandelt.

Eine Handvoll Überlebender hat in den Tiefen der Moskauer U-Bahn Zuflucht gefunden, und für die menschliche Zivilisation ist ein neues dunkles Zeitalter angebrochen.



Wir schreiben das Jahr 2033. Eine ganze Generation wurde im Untergrund geboren und ist dort aufgewachsen. Ihre belagerten Metro-Städte kämpfen ums Überleben – gegeneinander und gegen mutierte Schreckenskreaturen, die in der Außenwelt leben. Du schlüpfst in die Rolle von Artyom – geboren in den letzten Tagen vor dem Feuer, aber aufgewachsen im Untergrund. Nie zuvor hast du die Stadtgrenzen verlassen, doch ein verhängnisvolles Ereignis führt dich auf eine verzweifelte Mission ins Herz der Metro, um die Überreste der Menschheit vor einer schrecklichen Bedrohung zu warnen.”