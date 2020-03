Die PAX East fand an diesem Wochenende statt und es gab viele exzellente Videospiele, an denen die Teilnehmer teilnehmen konnten. Gematsu hatte die Gelegenheit, SpongeBob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated zu testen. Der Herausgeber des Spiels ist THQ Nordic und es wurde von Purple Lamp Studios entwickelt. Schaut euch das Video selbst an:

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated erscheint im Laufe des Jahres auf allen Plattformen.

