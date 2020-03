Konami hat das Action-Rollenspiel Castlevania: Symphony of the Night für iOS und Android veröffentlicht. Zum ersten Mal haben Fans nun die Möglichkeit, den Klassiker auch auf mobilen Endgeräten zu erleben. Spieler können in die peitschenknallende, dämonenzerstörende Herrlichkeit von Castlevania eintauchen, während sie auf die Veröffentlichung der dritten Staffel der gleichnamigen Netflix-Serie am 5. März warten.

Castlevania: Symphony of the Night

“Nach der Niederlage Richter Belmonts gegen Graf Dracula verschwindet der Vampirjäger spurlos. Castlevania entführt die Spieler in die Geschichte fünf Jahre nach den Ereignissen, dieses Mal in der Rolle von Alucard, dem Sohn von Dracula. Um die Welt von seiner eigenen verfluchten Blutlinie zu reinigen, versucht Alucard, seine vampirischen Kräfte zu unterdrücken und in eine Art ewigen Schlaf zu fallen. Da es jedoch keine Belmonts gibt, die das Schloss stürmen und das Böse in seinem Heimatland bekämpfen könnten, erwacht Alucard aus seinem selbst verursachten Schlaf und beschließt, zu untersuchen, was während seines Schlafs geschehen ist.”

Features:

Voller Controller-Support

Mehrere Speicherstände gleichzeitig

Achievements im Spiel

Verfügbar in sechs Sprachen: Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch

