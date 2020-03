Konami hat angekündigt, daß das bisher nur auf der Switch erschienene Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution am 24. März für PlayStation 4, XBox und PC veröffentlicht wird.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution basiert auf dem offiziellen Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME und erlaubt es Duellanten, aus mehr als 10.000 Karten ihre eigenen Decks zu kreieren. Das Spiel bietet den Kennern der sechs Anime-Staffeln eine beeindruckende Erfahrung mit über 20 Jahren packender Geschichte zu Yu-Gi-Oh!.

Features:

Duellstrategien erreichen ungeahnte Höhen mit mehr als 900 brandneuen Karten, insgesamt somit über 10.000 verfügbaren Karten aus dem Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME

Neue Charaktere aus Yu-Gi-Oh! VRAINS stürmen die Duelle, darunter Varis, Emma, Lightning und weitere Figuren

Spieler können alle neuen Duelle und Story-Elemente aus der Yu-Gi-Oh! VRAINS Animeserie erleben

Alle Inhalte samt DLC-Content aus Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution werden in der Version für PlayStation 4, Xbox One und Steam zur Verfügung stehen

Die Yu-Gi-Oh!-Serie basiert auf dem gleichnamigen Manga von Kazui Takahashi, der 1996 in der Zeitschrift SHUEISHA Inc.‘s Weekly Shonen Jumo veröffentlicht wurde und mittlerweile in Japan in der sechsten Staffel ausgestrahlt wird. 1998 von KONAMI zum ersten Mal als Videospiel veröffentlicht, genießt Yu-Gi-Oh! weltweit noch heute große Beliebtheit.

