Ubisoft hat die neue Story-basierte Erweiterung von Tom Clancy’s The Division 2 veröffentlicht. Die Warlords von New York ist ab sofort für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich. The Division 2 erscheint am 17. März auch auf Google Stadia.

In The Division 2: Die Warlords von New York befinden sich die Division-Agenten auf der Jagd nach Aaron Keener, einem abtrünnigen, ehemaligen Division-Agenten. Keener stellt gemeinsam mit seinem Netzwerk aus weiteren abtrünnigen Agenten eine große Bedrohung für die überlebende Zivilisation dar. Um Keener aufzuspüren, müssen die Agenten neue Zonen erkunden und durchstreifen die ungezähmte Welt von Lower Manhattan, eine ehemalige Darkzone, die kürzlich von einem verheerenden Hurrikan verwüstet wurde.

Neue Features:

Die Einführung von Saisons und die Rückkehr von globalen Events

Die Erweiterung ist zudem der Startschuss einer neuen Post-Launch-Philosophie: Saisons – dreimonatige, thematische Endgame-Events, in welchen ein neues Hauptziel samt Netzwerk von den Spielern verfolgt wird. Diese bieten jedes Mal eine einzigartige Hintergrundgeschichte und besonderen Loot. Die erste Saison beginnt am 10. März. Zusätzlich zum saisonalen Einsatzziel, werden neue in-game Aktivitäten in der Saison veröffentlicht. Ligen bieten für die Spieler eine Reihe von Herausforderungen und ihnen die Möglichkeit, Belohnungen freizuschalten. Diese hängen von der Fähigkeit der Spieler ab, wie sie solche Herausforderungen meistern können. Global Events, zeitlich begrenzte in-game Events, bei denen ein globaler Modifikator auf das gesamte Spiel angewendet wird und bei denen die Spieler durch die Erfüllung bestimmter Aufgaben belohnt werden, kehren auch zurück. Während jeder Saison erhöhen die Spieler ihr Saison-Level, indem sie an den verschiedenen saisonalen Aktivitäten teilnehmen oder auch einfach nur das Spiel spielen, um so verschiedene Belohnungen freizuschalten. Spieler, die an zusätzlichen Belohnungen interessiert sind, haben die Möglichkeit den Season Pass zu erwerben.