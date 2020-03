Das österreichische Entwicklungsstudio Mipumi Games (The Lion’s Song) hat heute The Flower Collectors angekündigt, ein Detektivspiel, das während der Proteste im politisch aufgeheizten Umfeld Barcelonas in 1977 spielt.

In The Flower Collectors schlüpfen Spieler in die Rolle von Jorge, einem im Rollstuhl sitzenden, ehemaligen Polizisten mit komplizierter Vergangenheit. Von Tag zu Tag beobachtet Jorge mithilfe seines Fernglases die Welt von seinem Balkon aus. Während einer stürmischen Nacht wird er so Zeuge eines Mordes. Entschlossen die Wahrheit dahinter herauszufinden, geht Jorge eine ungewöhnliche Partnerschaft mit der jungen aufstrebenden Journalistin Melinda ein, die fortan zu seinen Augen und Ohren wird.

Mit seinem Balkon als Ausgangspunkt und mit nichts an Hilfsmitteln außer einer Kamera und einem Funkgerät versucht Jorge, den Geheimnissen seiner nichtsahnenden Nachbarn auf die Spur zu kommen.

The Flower Collectors ist ein emotionales Detektivspiel mit jeder Menge Herz, inspiriert von klassischen noir Kriminalfilmen und Spielen wie Firewatch von Campo Santo.